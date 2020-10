Per Sileri, "con i numeri attuali non si rischia il lockdown" (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "Con numeri attuali non vedo rischio di un lockdown nazionale. E' chiaro che serve lo sforzo di tutti. Io vedo più probabili dei lockdown circoscritti laddove ci fossero focolai che non possono essere controllati". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "Certo - ha aggiunto - bisogna vedere quanto e come saliranno questi numeri e vedere quale sarà la pressione a carico del servizio sanitario nazionale. Rispettando le regole il virus circola di meno, si può controllare meglio facendo più test diagnostici, anche rapidi a larga scala, con una potenza di fuoco di ... Leggi su agi (Di giovedì 15 ottobre 2020) AGI - "Connon vedo rischio di unnazionale. E' chiaro che serve lo sforzo di tutti. Io vedo più probabili deicircoscritti laddove ci fossero focolai che non possono essere controllati". Così il viceministro della Salute, Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta', condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. "Certo - ha aggiunto - bisogna vedere quanto e come saliranno questie vedere quale sarà la pressione a carico del servizio sanitario nazionale. Rispettando le regole il virus circola di meno, si può controllare meglio facendo più test diagnostici, anche rapidi a larga scala, con una potenza di fuoco di ...

