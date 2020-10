Patuanelli ribadisce: 'Il blocco dei licenziamenti non può essere prorogato' (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Ritengo che il percorso fatto fino adesso, Cig e blocco dei licenziamenti, non possa essere prorogato ancora'. Lo ribadisce il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. 'Non credo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Ritengo che il percorso fatto fino adesso, Cig edei, non possaancora'. Loil ministro dello Sviluppo economico, Stefano. 'Non credo che ...

