Mini-lockdown indetto ad Arzano: i commercianti protestano in strada (Di giovedì 15 ottobre 2020) Troppi contagi ad Arzano, provincia di Napoli. Il Comune decide per il lockdown, ma i commercianti non ci stanno e protestano. Protesta di Arzano (Fonte foto: web)Troppi contagi, il Comune di Arzano corre ai ripari. lockdown deciso, con termine al 23 ottobre. Non va bene però, questo, ai commercianti della cittadina che oggi sono scesi in piazza a protestare. La cittadina in provincia di Napoli, ha visto oggi, nonostante la pioggia, un centinaio di persone protestare per le strade del Comune. Tutti, sono andati verso la Rotonda di Arzano, snodo fondamentale per il raggiungimento dell'area Napoli Nord, dove è stato bloccato il passaggio delle auto. Chi manifesta, ha bloccato il passaggio verso ...

