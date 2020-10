(Di giovedì 15 ottobre 2020) ROMA - ' In passatoda uno'. Questa la rivelazione scioccante dell'attricerilasciata al settimanale Diva e Donna. Una frase fortissima che ha ...

blue_s_mochi : Ave O Maria piena di grazia - ilgiornale : Maria Grazia Cucinotta in una recente intervista rivela che da giovane è stata aggredita da uno sconosciuto… - sportli26181512 : Maria Grazia Cucinotta choc: 'Sono stata aggredita da uno sconosciuto': L'attrice racconta la sua disavventura: 'Er… - a5g1j7l3 : RT @CiaoKarol: Oggi è le festa dell’Apostola del Sacro Cuore di Gesù: invocala e chiedile una grazia: Oggi la Chiesa ricorda Santa Margheri… - Claudoc3 : @palamini_maria @Cristoferbaldet @AdryWebber @leonemaschio @LUDOVICOTODINI @Tiziana20202020 @lunastorta13… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Grazia

Maria Grazia Cucinotta è stata vittima di aggressione. La rivelazione giunge in una recente intervista su Diva e Donna, rilasciata per promuovere il suo libro “Vite senza paura”. «Avevo 20 anni», ha c ...L'assemblea dei soci del Coordinamento Solidarietà della Valle d'Aosta ha eletto il nuovo comitato direttivo. (ANSA) ...