Maltempo, nubifragio e allagamenti a Roma: Capitale nel caos tra allagamenti e alberi caduti [FOTO] (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dall’alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della Polizia Locale a Roma, impegnate in una vigilanza rafforzata sul territorio per affrontare l’ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Capitale. Si lavora da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, oltreché per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta, con soli danni alle cose. Cadute avvenute in varie località tra cui Viale Guglielmo ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dall’alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della Polizia Locale a, impegnate in una vigilanza rafforzata sul territorio per affrontare l’ondata diche si è abbattuta sulla. Si lavora da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite dao rami, oltreché per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. Oltre una ventina solo le chiamate ricevute pero rami pericolanti osulla carreggiata o sui veicoli in sosta, con soli danni alle cose. Cadute avvenute in varie località tra cui Viale Guglielmo ...

NuovoSud : Maltempo, giardini chiusi a Palermo: nubifragio a Siracusa - MercoglianoNews : Maltempo, il forte nubifragio causa allagamenti in molte zone: Vigili del fuoco in azione - - Fredericknapoli : Maltempo, le strade di Posillipo come fiumi dopo un violento nubifragio. Decine di testimonianze video in rete: aut… - MNW_Puglia : Il #maltempo stamattina ho colpito il Sud della #Puglia. Un violento nubifragio generatosi in mare davanti a… - Ultron65 : RT @iconameteo: Un forte nubifragio ha colpito ieri #Livorno. #meteo #maltempo -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo nubifragio Meteo CRONACA: DIRETTA MALTEMPO, ALLERTA TEMPORALI e NUBIFRAGI su molte Regioni. Situazione ed Evoluzione iLMeteo.it Maltempo, un’allerta infinita

Un’allerta meteo passata dal colore giallo a quello arancione e che ieri sera è stata confermata da un vero e proprio nubifragio, accompagnato addirittura da una tromba marina manifestatasi al largo ...

METEO – Tempo perturbato in ITALIA con rischio NUBIFRAGI, vediamo quando tornerà il bel tempo

Piogge, temporali e locali nubifragi imperversano in queste ore sull’Italia sotto l’azione di una circolazione di bassa pressione presente sull’Europa centro-occidentale con una tipica forma ad ...

Un’allerta meteo passata dal colore giallo a quello arancione e che ieri sera è stata confermata da un vero e proprio nubifragio, accompagnato addirittura da una tromba marina manifestatasi al largo ...Piogge, temporali e locali nubifragi imperversano in queste ore sull’Italia sotto l’azione di una circolazione di bassa pressione presente sull’Europa centro-occidentale con una tipica forma ad ...