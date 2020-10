Le riprese di Avatar 2 sono terminate (Di giovedì 15 ottobre 2020) : parola di James Cameron. L’attesissimo sequel di “Avatar” uscirà al cinema nel 2021 Le riprese di ‘Avatar 2’ sono terminate. A dare l’annuncio è stato il regista e co-produttore James Cameron, durante un’intervista su Zoom con Arnold Schwarzenegger. A causa del rallentamento delle lavorazioni, dovuto dal Covid, l’uscita al cinema del sequel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) : parola di James Cameron. L’attesissimo sequel di “” uscirà al cinema nel 2021 Ledi ‘2’. A dare l’annuncio è stato il regista e co-produttore James Cameron, durante un’intervista su Zoom con Arnold Schwarzenegger. A causa del rallentamento delle lavorazioni, dovuto dal Covid, l’uscita al cinema del sequel… L'articolo Corriere Nazionale.

UniMoviesBlog : RT @20thCenturyIT: Lasciate qui i vostri auguri di compleanno per Sigourney Weaver! Eccola durante le riprese del primo #Avatar dove interp… - dilettagiorget3 : RT @20thCenturyIT: Lasciate qui i vostri auguri di compleanno per Sigourney Weaver! Eccola durante le riprese del primo #Avatar dove interp… - 20thCenturyIT : Lasciate qui i vostri auguri di compleanno per Sigourney Weaver! Eccola durante le riprese del primo #Avatar dove i… -