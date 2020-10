Inter, Eriksen: «Un piacere venire in Nazionale, qui mi fanno giocare» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Christian Eriksen accende la vigilia del derby lanciando una stoccata ad Antonio Conte dopo Inghilterra-Danimarca. Stoccata di Christian Eriksen verso il tecnico dell’Inter Antonio Conte. Il trequartista nerazzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 della Danimarca in casa dell’Inghilterra affermando che è felice di vestire la maglia della Nazionale perchè lo fanno giocare. LE SUE PAROLE – «Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato un piacere venire a giocare in Nazionale. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 ottobre 2020) Christianaccende la vigilia del derby lanciando una stoccata ad Antonio Conte dopo Inghilterra-Danimarca. Stoccata di Christianverso il tecnico dell’Antonio Conte. Il trequartista nerazzurro ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 della Danimarca in casa dell’Inghilterra affermando che è felice di vestire la maglia dellaperchè lo. LE SUE PAROLE – «Credo che ovunque abbia giocato, anche agli Spurs sia sempre stato unin. E ora è non è diverso. Naturalmente tutti sanno tante cose sono cambiate, non gioco più tanto quanto al Tottenham, ma non è cambiato ...

