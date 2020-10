Il peto della discordia: autista uber cambia i connotati a un passeggero che aveva deciso di “cambiare aria” (Di giovedì 15 ottobre 2020) autista uber caccia il passeggero che ha petato nell’auto, questo lo aggredisce e lui gli cambia i connotati. Ci sono momenti in cui chiunque si è trovato in una situazione di forte imbarazzo per non essere riuscito a trattenere l’aria che aveva nello stomaco. Nessuno in contesti lavorativi o scolastici vorrebbe mai che succedesse una … L'articolo Il peto della discordia: autista uber cambia i connotati a un passeggero che aveva deciso di “cambiare aria” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 15 ottobre 2020)caccia ilche ha petato nell’auto, questo lo aggredisce e lui gli. Ci sono momenti in cui chiunque si è trovato in una situazione di forte imbarazzo per non essere riuscito a trattenere l’aria chenello stomaco. Nessuno in contesti lavorativi o scolastici vorrebbe mai che succedesse una … L'articolo Ila unchedi “re aria” NewNotizie.it.

