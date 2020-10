Google Chrome non si apre | come fare e guida ai tentativi

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Se qualche anno fa a dominare le classifica dei browser più utilizzati era Internet Explorer, oggi la musica è totalmente cambiata. Infatti, adesso il navigatore numero uno risulta essere – alla stragrande –: infatti viene utilizzato su due computer su tre, staccando di gran lunga tutti gli altri “colleghi”. Questo è dovuto probabilmente alla sua facilità di utilizzo, la sua velocità e le implementazioni. Ma non sembra nemmeno lui funziona a dovere: di seguito andiamo a capire cosain caso di mancata apertura.Segui Termometro Politico suNews LEGGI ANCHE:aggiornare Itunes online e aggiornamenti automatici Eccoaprirein caso di ...

filoage : L'antitrust USA verso la spaccatura di Google e la vendita di Chrome - gigibeltrame : L'antitrust USA verso la spaccatura di Google e la vendita di Chrome #digilosofia - violetsmin : il computer è stato cinque minuti bloccato così perché google chrome si era impallato sksjjk non che mi che mi sia… - infoitscienza : Antitrust USA: Google potrebbe essere costretta a vendere Chrome - infoitscienza : Google potrebbe essere obbligata a vendere Chrome -

Ultime Notizie dalla rete : Google Chrome

Su Google Chrome si sono fiondate le autorità USA. In pratica, la preoccupazione del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è che Google abbia le potenzialità per indirizzare gli utenti ed il mer ...Qualche anno fa abbiamo parlato di un'interessante progetto che si poneva l'obiettivo di portare l'esperienza delle app per Windows anche su Chrome OS di G ...