De Luca chiude le scuole | il biasimo di Conte | Non è la migliore soluzione

AGI - Sospensione dal 16 al 30 ottobre delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie, ma anche per le Università, fatta eccezione per gli studenti del primo anno. è quanto prevede un'ordinanza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è in corso di pubblicazione e che arriva dopo la nuova impennata di contagi. "In relazione alla situazione epidemiologica esistente - si legge in una nota della Regione - sono state adottate misure rigorose con il doppio obiettivo di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e pubblico, e con l'obiettivo di ridurre al massimo la mobilita' difficilmente controllabile". Nella notte, da Bruxelles, è arrivata la critica del premier

