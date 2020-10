'Crunch nei videogiochi? Fa schifo, punto' (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia di una testimonianza da parte di uno sviluppatore di CD Projekt RED il quale affermava dell'enorme ed incredibile mancanza di comunicazione tra dipendenti e management, tanto da aver saputo su Twitter dei rinvii e dell'entrata del gioco nella fase gold.Nell'articolo si parlava anche della questione Crunch: lo studio polacco non è il primo a sfruttare questa pratica in quanto prima di lui già diversi studi di sviluppo erano stati criticati dai dipendenti per offrire pochi incentivi per lavorare fino a 12 ore al giorno e spesso senza un giorno di riposo. Ora, i colleghi di Multiplayer hanno avuto l'occasione di intervistare uno sviluppatore di titoli AAA che ha detto la sua riguardo questa situazione."La questione del Crunch è una sola: il Crunch fa ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia di una testimonianza da parte di uno sviluppatore di CD Projekt RED il quale affermava dell'enorme ed incredibile mancanza di comunicazione tra dipendenti e management, tanto da aver saputo su Twitter dei rinvii e dell'entrata del gioco nella fase gold.Nell'articolo si parlava anche della questione: lo studio polacco non è il primo a sfruttare questa pratica in quanto prima di lui già diversi studi di sviluppo erano stati criticati dai dipendenti per offrire pochi incentivi per lavorare fino a 12 ore al giorno e spesso senza un giorno di riposo. Ora, i colleghi di Multiplayer hanno avuto l'occasione di intervistare uno sviluppatore di titoli AAA che ha detto la sua riguardo questa situazione."La questione delè una sola: ilfa ...

Eurogamer_it : 'Il #crunch nei videogiochi fa schifo'. - ProfiloAndrea : RT @Black300Joe: Mentre la @ecb ricopre di miliardi le BANCHE GLOBALI come BNP e Db per sanare i MILIARDI di DERIVATI TOSSICI SWAP presenti… - DamatoRicardo : RT @Black300Joe: Mentre la @ecb ricopre di miliardi le BANCHE GLOBALI come BNP e Db per sanare i MILIARDI di DERIVATI TOSSICI SWAP presenti… - FinoGinofino : RT @Black300Joe: Mentre la @ecb ricopre di miliardi le BANCHE GLOBALI come BNP e Db per sanare i MILIARDI di DERIVATI TOSSICI SWAP presenti… - Black300Joe : RT @Black300Joe: Mentre la @ecb ricopre di miliardi le BANCHE GLOBALI come BNP e Db per sanare i MILIARDI di DERIVATI TOSSICI SWAP presenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Crunch nei CD Projekt Red e la cultura del crunch - ILoveVideogames I Love Videogames: Play Beyond the Rules Uno sviluppatore si sfoga: "La questione del crunch è una sola: il crunch fa schifo"

Abbiamo raccolto la testimonianza di uno sviluppatore di videogiochi tripla A che ci ha raccontato la sua esperienza con il crunch.. Il crunch fa schifo. Visto il clamore di quanto sta emergendo ...

1,4 trilioni di euro di credit crunch

1,4 trilioni di euro. A tanto ammonterebbe la dimensione del credit crunch che attende il settore bancario dell'Eurozona alla scadenza delle moratorie sui ...

Abbiamo raccolto la testimonianza di uno sviluppatore di videogiochi tripla A che ci ha raccontato la sua esperienza con il crunch.. Il crunch fa schifo. Visto il clamore di quanto sta emergendo ...1,4 trilioni di euro. A tanto ammonterebbe la dimensione del credit crunch che attende il settore bancario dell'Eurozona alla scadenza delle moratorie sui ...