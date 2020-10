Covid, si comincia a parlare di lockdown a Natale: non sarebbe il caso di farlo ora? (Di giovedì 15 ottobre 2020) di Francesco Spada Si comincia a parlare con insistenza di un lockdown a Natale. Vari virologi lo paventano, a partire da Andrea Crisanti, che sembra sapere il fatto suo; parte del governo non lo esclude più con vigore, come accadeva alcune settimane fa. Io, personalmente, credo che ci si arriverà, perché con le varie dichiarazioni sembra stiano preparando la gente al peggio. Al di là delle considerazioni sulla opportunità o meno di chiudere, che purtroppo nella maggioranza dei casi non sono oggettive, ma soggettive – ovvero ognuno di noi, egoisticamente, lega il proprio favore o meno al lockdown in base alle proprie situazioni familiari ed economiche più o meno felici – mi chiedo: visto che la situazione è degenerata, e lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) di Francesco Spada Sicon insistenza di un. Vari virologi lo paventano, a partire da Andrea Crisanti, che sembra sapere il fatto suo; parte del governo non lo esclude più con vigore, come accadeva alcune settimane fa. Io, personalmente, credo che ci si arriverà, perché con le varie dichiarazioni sembra stiano preparando la gente al peggio. Al di là delle considerazioni sulla opportunità o meno di chiudere, che purtroppo nella magginza dei casi non sono oggettive, ma soggettive – ovvero ognuno di noi, egoisticamente, lega il proprio favore o meno alin base alle proprie situazioni familiari ed economiche più o meno felici – mi chiedo: visto che la situazione è degenerata, e lo ...

GPL_cell : @borghi_claudio Qualcuno comincia s sospettare che i tamponi rilevino come covid qualche cosa altro, segnalando un… - uggNp6MXLo8Zedo : Tg1 si comincia con terrore covid, si finisce con il terrore ambiente. Dalle Lettere di Berlicche di C.S.Lewis(cr… - manuHdezMad : Appena preso appuntamento x il vaccino influenza. Non so, ma qst'anno, almeno io, resto 1po' più tranquilo... Come… - FabioBresciaTwi : Contravvenire alla LEGGE ITALIANA che stabilisce il divieto di coprirsi il viso in pubblico comincia a dare i suoi… - BlasiCapitano : Comunque girare con mascherina e occhiali quando fa freddo comincia a rompere pesantemente il cazzo. #COVID #occhialiappannati -