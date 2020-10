Coronavirus in Toscana: morte 2 donne, a Firenze e Pisa. 581 i nuovi contagi. Sfondata quota 20mila. Rischio lockdown locale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, 15 ottobre, si registrano due decessi: sono morte due donne, a Firenze e Pisa, con età media di 82 anni. Ma 581 sono i nuovi contagi: che fanno salire a 20.262 i casi di positività, nella regione, da inizio pandemia. 509 sono i casi identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Oggi, 15 ottobre, si registrano due decessi: sonodue, a, con età media di 82 anni. Ma 581 sono i: che fanno salire a 20.262 i casi di positività, nella regione, da inizio pandemia. 509 sono i casi identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening

