Bakayoko a KKN: “Sono molto felice di essere a Napoli. Su Conte, Morata e lo scudetto…” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemoué Bakayoko ha rilasciato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la sua prima intervista da giocatore partenopeo Tiemoué Bakayoko è stato intervistato quest’oggi dal … L'articolo Bakayoko a KKN: “Sono molto felice di essere a Napoli. Su Conte, Morata e lo scudetto…” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiemouéha rilasciato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, la sua prima intervista da giocatore partenopeo Tiemouéè stato intervistato quest’oggi dal … L'articoloa KKN: “Sonodi. Sue lo scudetto…” proviene da ForzAzzurri.net.

AlbaEmilian : RT @allgoalsnapoli: AUDIO - Bakayoko a KKN: 'Grazie a Gattuso, mi ha convinto a scegliere Napoli! Atalanta? Sto facendo di tutto per esserc… - sscalcionapoli1 : Bakayoko a KKN: “Grazie a Gattuso, mi ha convinto a scegliere Napoli! Atalanta? Sto facendo di tutto per esserci! S… - DribblingWorld : '#Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziarlo in dirett… - allgoalsnapoli : AUDIO - Bakayoko a KKN: 'Grazie a Gattuso, mi ha convinto a scegliere Napoli! Atalanta? Sto facendo di tutto per es… - gian_forza : RT @tuttonapoli: Bakayoko a KKN: 'Ringrazio Gattuso, lui mi ha convinto a scegliere Napoli! Atalanta? Sto facendo di tutto per esserci! Sul… -