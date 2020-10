Autopalpazione del seno: come riconoscere i noduli e quando preoccuparsi (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se insaponandovi sotto la doccia sentite qualcosa di strano a uno dei seni non esitate e prenotate subito una visita di controllo. Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili e ci ricorda come diagnosi precoce e velocità d’azione facciano la differenza in termini di guarigione. Quello al seno è il cancro femminile più diffuso. In Italia 53.000 donne all’anno si accorgono di averlo e ogni ora vengono scoperti 6 nuovi casi. A fronte di questi dati non proprio rassicuranti ce ne sono altri però che lo sono molto di più: il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’ 87% e sfiora il 90% se questa avviene nelle fasi iniziali.Per battere il tempo e iniziare a combattere rapidamente sono due gli step da non dimenticare: sottoporsi a controlli periodici che portino a una diagnosi precoce e imparare a conoscere il proprio seno praticando regolarmente l’autopalpazione. Leggi su vanityfair (Di giovedì 15 ottobre 2020) Se insaponandovi sotto la doccia sentite qualcosa di strano a uno dei seni non esitate e prenotate subito una visita di controllo. Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori femminili e ci ricorda come diagnosi precoce e velocità d’azione facciano la differenza in termini di guarigione. Quello al seno è il cancro femminile più diffuso. In Italia 53.000 donne all’anno si accorgono di averlo e ogni ora vengono scoperti 6 nuovi casi. A fronte di questi dati non proprio rassicuranti ce ne sono altri però che lo sono molto di più: il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell’ 87% e sfiora il 90% se questa avviene nelle fasi iniziali.Per battere il tempo e iniziare a combattere rapidamente sono due gli step da non dimenticare: sottoporsi a controlli periodici che portino a una diagnosi precoce e imparare a conoscere il proprio seno praticando regolarmente l’autopalpazione.

Ultime Notizie dalla rete : Autopalpazione del Autopalpazione del seno: come riconoscere i noduli e quando preoccuparsi Vanity Fair Italia Un Temporary di Zonta Saluzzo: abiti e accessori per la prevenzione del tumore al seno delle giovani donne

Sarà aperto a Saluzzo dal 6 all’8 novembre. Verrà realizzato un video per insegnare ad effettuare in modo corretto l’autopalpazione del seno. Verrà consegnato alla Lilt Saluzzo per la campagna di prev ...

Campagna del Nastro rosa 2020 a Pescara: ecco quando

Grazie a Lilt dal 19 ottobre centinaia di dnne effettuerann gratuitamente lo screening senologico: prenotazioni dal 12 al 16 ottobre ...

