Arrivano pignoramenti e cartelle esattoriali in un paese in ginocchio per il Covid

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il Coronavirus sarà pure resistente, ma mai come l'Agenzia delle Entrate: quella è invulnerabile. Infischiandosene dell'allarme sanitario, da domani il Fisco italiano torna a batter cassa. Una pioggia di quasi 9 milioni diarretrate, e poi ne arriveranno di nuove. A colpire imprese e famiglie già in. Non solo: ripartono anche le azioni esecutive che erano state bloccate dal: ipoteche, fermi amministrativi e. Come nulla fosse. Inutilmente è stata chiesta una proroga, ma niente: l'Esattore di Stato non conosce lockdown. Evidentemente l'emergenza vale per tutti, tranne che per le famiglie. Quando occorre prorogare all'infinito i pieni poteri del governo, sorvolando il Parlamento, è l'epidemia che lo impone. Quando c'è da riscuotere, invece, il ...