Turismo, al via il "Bravo Innovation Hub": bando Mise per startup e Pmi del Sud (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Aperte le candidature per il "Bravo Innovation Hub +Turismo+Cultura", il programma di accelerazione per il 2020 dedicato a startup e microimprese della filiera turistico-culturale che abbiano una sede operativa in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. L'offerta del programma di accelerazione "Bravo Innovation Hub +Turismo+Cultura" ha un valore di oltre 40.000 euro per ciascuna impresa, e comprende un contributo di 20.000 euro, di cui 15.000 erogati entro la seconda settimana dall'inizio del programma di accelerazione, e 5.000 a conclusione del programma di accelerazione: spazi di lavoro all'interno del Bravo Innovation Hub di Palazzo Guerrieri in Brindisi; formazione sulle competenze imprenditoriali; mentoring e coaching per lo ...

