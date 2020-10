Tina Cipollari contro Gemma Galgani: “Scrive al mio ex marito Kikò Nalli” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tina Cipollari attacca Gemma Galgani a Uomini e Donne, accusandola di corteggiare Kikò Nalli, suo ex marito. L’opinionista dello show di Maria De Filippi è stata sposata per diversi anni dall’haistylist da cui ha avuto tre figli. Un amore grande che non si è concluso con il divorzio, i due infatti hanno ancora oggi un bellissimo legame e sono molto uniti. Mentre Tina è legata a Vincenzo Ferrara, dopo la love story con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del GF Vip, Nalli è tornato single. Nel corso di una puntata di Uomini e Donne, la Cipollari ha accusato Gemma di aver contattato il suo ex marito. Una rivelazione arrivata dopo l’ennesima lite. “Gli uomini pensano di te che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020)attaccaa Uomini e Donne, accusandola di corteggiare Kikò Nalli, suo ex. L’opinionista dello show di Maria De Filippi è stata sposata per diversi anni dall’haistylist da cui ha avuto tre figli. Un amore grande che non si è concluso con il divorzio, i due infatti hanno ancora oggi un bellissimo legame e sono molto uniti. Mentreè legata a Vincenzo Ferrara, dopo la love story con Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del GF Vip, Nalli è tornato single. Nel corso di una puntata di Uomini e Donne, laha accusatodi aver contattato il suo ex. Una rivelazione arrivata dopo l’ennesima lite. “Gli uomini pensano di te che ...

lenora_16 : RT @TRASHPERSON18: Il Ristorante (2005): Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari Ps. Stima totale per @trashastrale che ha trovato un vi… - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Tina Cipollari vs Patrizia De Blanck: i video delle loro litigate - RukaKun_Yoongi : RT @TRASHPERSON18: Il Ristorante (2005): Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari Ps. Stima totale per @trashastrale che ha trovato un vi… - zazoomblog : La contessa De Blanck e Tina Cipollari la loro antipatia è nata in un reality - #contessa #Blanck #Cipollari - carlakak : @Gio2020Gio @CiceroM5S @AleFiveStars Ohhh,ecco la PDocchia in perenne assenza di vita propria in versione Tina Cipollari dei poveri -