Temptation Island 8, anticipazioni quinta puntata: Salvo riceve un avviso importante su Francesca (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Salvo - Temptation Island 8 E’ quasi giunto al termine il viaggio delle tre coppie ancora protagoniste di Temptation Island 8. Nel corso del quinto appuntamento, in onda stasera in prime time su Canale 5, i fidanzati e le fidanzate saranno sempre più in crisi. Se Carlotta e Speranza arriveranno a piangere per alcuni comportamenti assunti da Nello e Alberto nel villaggio Is Morus Relais, l’ultimo arrivato Salvo riceverà invece un avviso importante su Francesca. Di che cosa si tratterà? Ecco le anticipazioni. Ad esempio, apparirà lontanissima un’eventuale rappacificazione tra Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. Quest’ultima si chiuderà ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 14 ottobre 2020)8 E’ quasi giunto al termine il viaggio delle tre coppie ancora protagoniste di8. Nel corso del quinto appuntamento, in onda stasera in prime time su Canale 5, i fidanzati e le fidanzate saranno sempre più in crisi. Se Carlotta e Speranza arriveranno a piangere per alcuni comportamenti assunti da Nello e Alberto nel villaggio Is Morus Relais, l’ultimo arrivatorà invece unsu. Di che cosa si tratterà? Ecco le. Ad esempio, apparirà lontanissima un’eventuale rappacificazione tra Nello Sorrentino e Carlotta Dell’Isola. Quest’ultima si chiuderà ...

