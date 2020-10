Shining: sul set Stanley Kubrick definì Shelley Duvall uno “spreco di tempo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sul set di Shining i rapporti tra Stanley Kubrick e Shelley Duvall non furono rosei, come ricorda un nuovo articolo sulla realizzazione del film. Sul set di Shining i rapporti tra Stanley Kubrick e Shelley Duvall non furono rosei, tanto che il regista la definì uno spreco di tempo, come ricorda un nuovo articolo sulla realizzazione del film. Il pezzo appare sul sito Cheat Sheet, che ripropone aneddoti su pellicole classiche. In questo caso, avvalendosi principalmente di interviste apparse sulla rivista Rolling Stone, si tratta appunto del celebre adattamento del romanzo di Stephen King. Anche l'autore è chiamato in causa, per via del suo noto disprezzo nei confronti della trasposizione e delle critiche che ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Sul set dii rapporti tranon furono rosei, come ricorda un nuovo articolo sulla realizzazione del film. Sul set dii rapporti tranon furono rosei, tanto che il regista la definì uno spreco di tempo, come ricorda un nuovo articolo sulla realizzazione del film. Il pezzo appare sul sito Cheat Sheet, che ripropone aneddoti su pellicole classiche. In questo caso, avvalendosi principalmente di interviste apparse sulla rivista Rolling Stone, si tratta appunto del celebre adattamento del romanzo di Stephen King. Anche l'autore è chiamato in causa, per via del suo noto disprezzo nei confronti della trasposizione e delle critiche che ...

