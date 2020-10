Racket a una pizzeria del Vasto, arrestati 2 esattori del clan Contini: I NOMI (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalle minacce ai fatti, fino alla denuncia del titolare di una nota pizzeria del quartiere Vasto-Arenaccia che ha portato all’arresto di 2 elementi della cosca camorristica. Minacce, continue, per costringerlo a pagare il pizzo. Parole ma anche fatti quelli messi in atto da due pregiudicati, contigui al clan Contini, nei confronti di un pizzaiolo di … Leggi su 2anews (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Dalle minacce ai fatti, fino alla denuncia del titolare di una notadel quartiere-Arenaccia che ha portato all’arresto di 2 elementi della cosca camorristica. Minacce, continue, per costringerlo a pagare il pizzo. Parole ma anche fatti quelli messi in atto da due pregiudicati, contigui al, nei confronti di un pizzaiolo di …

Musillo : RT @catlatorre: A Palermo 20 arresti per racket. Ma stavolta i fermi sono stati resi possibili dalla denunce dei commercianti minacciati pe… - mariomaffei73 : RT @BlobRai3: MEMENTO ' MURALE '. 'A Palermo, Cosa nostra non si rassegna agli arresti e ai processi. Prova a riorganizzare il racket delle… - CamillaMori4 : RT @catlatorre: A Palermo 20 arresti per racket. Ma stavolta i fermi sono stati resi possibili dalla denunce dei commercianti minacciati pe… - ravanin58 : RT @catlatorre: A Palermo 20 arresti per racket. Ma stavolta i fermi sono stati resi possibili dalla denunce dei commercianti minacciati pe… - cronacacampania : Racket ad una pizzeria, presi due giovani vicini al clan Contini -