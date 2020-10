“Non ti permettere!”. Barbara D’Urso furiosa con l’ospite in studio: Pomeriggio 5 diventa una bolgia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altra puntata incandescente quella vissuta oggi, mercoledì 14 ottobre, a ‘Pomeriggio 5’ dopo quelal bollente di lunedì con protagonista Paola Caruso, che si era lasciata andare ad altre considerazioni roboanti su Moreno Merlo, il suo ex fidanzato. Oggi si è tornati a parlare, come ogni giorno, dell’emergenza sanitaria. Ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm, farebbe entrare nel suo studio solo clienti senza mascherina. L’uomo avrebbe già ricevuto due multe da 400 euro. Barbara D’Urso spiega all’uomo che bisogna rispettare le regole e che far entrare in negozio due persone senza mascherina può dar vita a un focolaio. A quel punto l’ospite va su tutte le furie: «Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Altra puntata incandescente quella vissuta oggi, mercoledì 14 ottobre, a ‘5’ dopo quelal bollente di lunedì con protagonista Paola Caruso, che si era lasciata andare ad altre considerazioni roboanti su Moreno Merlo, il suo ex fidanzato. Oggi si è tornati a parlare, come ogni giorno, dell’emergenza sanitaria. Ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm, farebbe entrare nel suosolo clienti senza mascherina. L’uomo avrebbe già ricevuto due multe da 400 euro.D’Urso spiega all’uomo che bisogna rispettare le regole e che far entrare in negozio due persone senza mascherina può dar vita a un focolaio. A quel punto l’ospite va su tutte le furie: «Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, ...

