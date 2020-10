Mara Venier fa un annuncio choc : nessuno dei suoi fans se lo sarebbe aspettato (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Mara Venier sconvolge il suo pubblico La celebre conduttrice Rai, Mara Venier, ha rilasciato un’intervista in esclusiva sul giornale Oggi. Durante l’intervista Mara dà uno scoop sconvolgente. In occasione dei suoi 70 anni, che compirà precisamente il 20 ottobre, Oggi le ha dedicato la copertina. LA NOTIZIA BOMBA Mara Venier ha confessato la sua decisione molto ferma di lasciare la conduzione di Domenica In, difatti l’edizione attuale sarà l’ultima per la cosiddetta Zia Mara, il soprannome affettuoso affibbiato dai fans e dagli ospiti. Ormai da anni veniamo accolti all’interno del suo salotto televisivo ogni domenica, puntualissima. I motivi? Mara ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020)sconvolge il suo pubblico La celebre conduttrice Rai,, ha rilasciato un’intervista in esclusiva sul giornale Oggi. Durante l’intervistadà uno scoop sconvolgente. In occasione dei70 anni, che compirà precisamente il 20 ottobre, Oggi le ha dedicato la copertina. LA NOTIZIA BOMBAha confessato la sua decisione molto ferma di lasciare la conduzione di Domenica In, difatti l’edizione attuale sarà l’ultima per la cosiddetta Zia, il soprannome affettuoso affibbiato daie dagli ospiti. Ormai da anni veniamo accolti all’interno del suo salotto televisivo ogni domenica, puntualissima. I motivi?...

