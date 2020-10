Kakà su Pirlo: «Sarà sicuramente un allenatore unico» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ricardo Kakà ha parlato delle qualità di Andrea Pirlo come allenatore Ricardo Kakà ha giocato con Andrea Pirlo con la maglia del Milan. Ora l’italiano è seduto sulla panchina della Juventus e il brasiliano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo ex compagno di squadra. «E’ divertente. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire. Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Ha avuto la fortuna di lavorare con tanti e ha imparato da tanti. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo che Pirlo sarà ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ricardo Kakà ha parlato delle qualità di AndreacomeRicardo Kakà ha giocato con Andreacon la maglia del Milan. Ora l’italiano è seduto sulla panchina della Juventus e il brasiliano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo ex compagno di squadra. «E’ divertente. Mi piace vedere i miei ex compagni così impegnati in grandi squadre. Sembrava destinato alla gavetta con le giovanili ma è già arrivato lì. Va bene. Andrea conosce il calcio. Sarà bello da seguire. Io non saprei dire che cosa sarà Andrea. Ha avuto la fortuna di lavorare con tanti e ha imparato da tanti. Ancelotti, Allegri, Conte. Alla fine credo chesarà ...

