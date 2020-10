Isabella Rossellini | «Quando invecchi sei più grassa e hai più rughe | ma sei più libera»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Meno male che ce lo ha detto Isabella Rossellini che invecchiare non porta con sé solo lati negativi, anzi. In un’intervista rilasciata al The Guardian la figlia di Ingrid Bergman e di Roberto Rossellini, l’attrice di Blue Velvet e ambasciatrice Lancôme, ha spezzato una lancia a favore della generazione over 60 alla quale appartiene. Isabella, che ha 68 anni, e che ora si è ritirata nella sua fattoria, Mama Farm a Long Island, New York, dove produce i suoi film dedicati alla vita sessuale degli animali, della serie Green Porno, passione che coltiva ormai dal 2010 circa, ha candidamente detto: «Invecchiare porta tanta felicità. Si diventa più grassi e compaiono più rughe, e questo non è tanto bello, ma c’è una libertà che viene con l’età. La libertà è: meglio fare ciò che voglio adesso perché presto sarò morta. Questa è la mia ultima possibilità. Inoltre c’è una serenità che arriva con gli anni– ho avuto la carriera, buona o cattiva, ho fatto del mio meglio, e ora continuo a fare quello che mi interessa di più»