Infrastrutture | Conte | “Sforzo straordinario per rendere Paese più coeso”

Roma, 14 ott. (Adnkronos) – "Siamo consapevoli che degli investimenti nelle reti infrastrutturali beneficeranno le zone periferiche del Paese perché riducono la distanza rispetto ai principali centri economici e culturali del Paese". Lo dice il premier Giuseppe Conte parlando a Capri all'inaugurazione dell'elettrodotto di Terna.Tenendo conto della geografia del Paese tra dorsali montuose e isole, condizioni che "chiedono un costante impegno, uno sforzo maggiore di quello ordinario per rendere Paese più moderno e coeso"."Siamo al lavoro su altre Infrastrutture che ci permetteranno di rafforzare il senso di comunità nazionale come i collegamenti ferroviari ad alta velocità e la connessione ...

