Ho solo bisogno di un abbraccio (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ho bisogno di un abbraccio, di quelli veri e autentici che non si chiedono, né tantomeno di elemosinano. Di quelli che sono la medicina, e poi la cura, della più grande malattia del secolo: lo stress e il tempo che fugge. Ho bisogno di quell’emozione pura e sincera in grado di riscaldarmi, di inebriare le mie giornate, di ricordarmi che le cose importanti nella vita non sono la corsa al denaro, alla carriera e al successo, ma sono gli affetti primordiali. Quelli che non si possono spiegare e che non si spezzano mai, né con il tempo, né con le distanze. Ho bisogno di un abbraccio che mi confermi che tutto quello che so sull’amore è reale e non è confinato a un libro di favole o un cartone animato della Disney, che mi faccia sentire protetta, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Hodi un, di quelli veri e autentici che non si chiedono, né tantomeno di elemosinano. Di quelli che sono la medicina, e poi la cura, della più grande malattia del secolo: lo stress e il tempo che fugge. Hodi quell’emozione pura e sincera in grado di riscaldarmi, di inebriare le mie giornate, di ricordarmi che le cose importanti nella vita non sono la corsa al denaro, alla carriera e al successo, ma sono gli affetti primordiali. Quelli che non si possono spiegare e che non si spezzano mai, né con il tempo, né con le distanze. Hodi unche mi confermi che tutto quello che so sull’amore è reale e non è confinato a un libro di favole o un cartone animato della Disney, che mi faccia sentire protetta, ...

robertosaviano : 'Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o non si salva nessuno.' Questa fra… - NicolaMorra63 : Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Giusto mandare a processo i dipendenti pubblici che p… - Ettore_Rosato : C’è bisogno di un investimento straordinario e urgente in sanità,non solo per il Covid,ma per tutto quello che non… - SuperFiammetta : @Storace Nulla da obiettare, ma per Roma penserei ad un romano, possibilmente con esperienza regionale. In una paro… - Georgeoncehp : @hermionegoncehp *Non interrompe l’abbraccio ma lascia che sia lei a decidere per quanto tempo protrarono poiché sa… -