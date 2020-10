Giro d'Italia, quarto sigillo di Démare nell'11a tappa, battuto ancora Sagan (Di mercoledì 14 ottobre 2020) nella frazione pianeggiante di 182 km da Porto Sant'Elpidio a Rimini, è ancora il francese Demare a prendersi il trono, mentre Sagan giunge ancora una volta secondo dopo la vittoria spumeggiante di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 14 ottobre 2020)a frazione pianeggiante di 182 km da Porto Sant'Elpidio a Rimini, èil francese Demare a prendersi il trono, mentregiungeuna volta secondo dopo la vittoria spumeggiante di ...

giroditalia : ???? @petosagan wins his first Stage at the Giro d’Italia. Incredible action! ???? @petosagan vince la sua prima tappa… - joshuawongcf : ???? S Il tenore italiano Stefano Lodola e Patrizia De Grazia, attivista e dirigente di RadicaliItaliani, annunciano… - FMCastaldo : #Salvini a luglio diceva che della mascherina 'non sapeva cosa farsene'. Sentirlo lamentarsi adesso non è ammissibi… - bicitv : #Giro d’Italia: Démare è il più veloce anche a Rimini, Almeida ancora in Maglia Rosa - ESA_Italia : Il giro prosegue con @Thales_Alenia_S a #Torino, @SurreySat nel Regno Unito, e @Leonardo_IT Maggiori informazioni… -