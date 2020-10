Garbo e professionalità | ci lascia a 81 anni Gianfranco de Laurentiis

Leggi su chenews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Muore nella notte a Roma uno dei volti più conosciuti e apprezzati nel mondo del giornalismo sportivo italiano.deaveva 81Lutto nel mondo del calcio e di tutto il giornalismo sportivo italiano. E’ morto all’età di 81de: il suo volto era tra i più conosciuti e apprezzati nel mondo dei media, impossibile non averlo ammirato soprattutto negli’80 e ’90. Era famoso soprattutto per la sua ‘creatura’ quel Dribbling che ha condotto per tanti, sempre cone professionalità. Ha condotto anche Domenica Sprint, la Giostra del Gol, Euro Gol, Diretta Sport e Pole Position dove parlava di motori. La ...