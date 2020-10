Di Battista punta a leadership 5stelle | autonomi a elezioni | no deroga due mandati

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Collocazione autonoma del Movimento 5 Stelle rispetto a destra e sinistra" dunque "a prescindere dalla legge elettorale che verrà approvata il Movimento 5 Stelle, nel 2023, si presenterà da solo allepolitiche", inoltre "la piattaforma Rousseau è il cuore del Movimento 5 Stelle" e "va rafforzata per continuare a diffondere ed esercitare la democrazia diretta e permettere agli iscritti di esercitare la giusta pressione sui portavoce". Sono due dei punti centrali della piattaforma presentata su Fb da Alessandro Diin vista degli Stati Generali del M5S.A questi va aggiunto anche quello relativo al limite dei due. "Massimo due legislature - si legge - per consiglieri regionali, parlamentari nazionali ed euro parlamentari: chi ha compiuto due(anche non interi) ...