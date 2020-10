Covid, Conte: “Preoccupati per la curva, se salgono ricoveri andremo in difficoltà. Lockdown inevitabile? Faccio il possibile per evitarlo” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Preoccupato dei contagi? La curva sta lentamente ma progressivamente crescendo, è chiaro che lo siamo. È la ragione per cui abbiamo adottato misure più restrittive, ora è necessario seguire le regole”. Commenta così la situazione sull’emergenza coronavirus in Italia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante un punto stampa a Capri. “Se il numero delle persone negli ospedali continuerà a salire andremo di nuovo in difficoltà – ha aggiunto – per questo dobbiamo fermare la curva. Alcuni virologi sostengono che il Lockdown sia inevitabile? Io Faccio il possibile per evitarlo, ma molto dipende dalla comunità nazionale“. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Preoccupato dei contagi? Lasta lentamente ma progressivamente crescendo, è chiaro che lo siamo. È la ragione per cui abbiamo adottato misure più restrittive, ora è necessario seguire le regole”. Commenta così la situazione sull’emergenza coronavirus in Italia il presidente del Consiglio, Giuseppe, durante un punto stampa a Capri. “Se il numero delle persone negli ospedali continuerà a saliredi nuovo in difficoltà – ha aggiunto – per questo dobbiamo fermare la. Alcuni virologi sostengono che ilsia? Ioilper evitarlo, ma molto dipende dalla comunità nazionale“. L'articolo ...

