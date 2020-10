Caso Becciu | tempi lunghi per un’eventuale estradizione di Cecilia Marogna

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Si prospettano, come da procedura, per l'eventualedi, la manager arrestata ieri a Milano che compare nell'indagine vaticana sull'ex numero 2 della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo. Come è stato riferito, entro 48 ore dall'arrivo degli atti sull'arresto (carte che arriveranno nelle prossime ore) la quinta sezione penale della Corte d'Appello milanese dovrà decidere per prima cosa su convalida dell'arresto e eventuale misura cautelare. Poi scatterà il procedimento sull', con decisione sempre della Corte d'appello, ma condi settimane, dato che la difesa potrà semmai ricorrere in Cassazione. È la prima volta che i giudici milanesi devono decidere ...