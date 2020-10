Biden in vantaggio di 17 punti su Trump (Di mercoledì 14 ottobre 2020) NEW YORK, 14 OTT - Joe Biden è in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi. Trump ha il 40%. Intanto Barack ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 ottobre 2020) NEW YORK, 14 OTT - Joeè indi 17su Donald. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi.ha il 40%. Intanto Barack ...

Agenzia_Ansa : Sondaggio #Cnn, #Biden stacca ancora #Trump: 57% a 41%. E' il vantaggio più ampio finora. Rilevato dopo la positivi… - zazoomblog : Elezioni Usa: sondaggi Biden in vantaggio di 17 punti. Scende in campo Obama - #Elezioni #sondaggi #Biden… - zazoomblog : Biden in vantaggio di 17 punti su Trump - #Biden #vantaggio #punti #Trump - FirenzePost : Elezioni Usa: sondaggi, Biden in vantaggio di 17 punti. Scende in campo Obama - TerrinoniL : Biden in vantaggio di 17 punti su Trump - Ultima Ora -