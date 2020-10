Alba Parietti difende il figlio e attacca Dayane Mello: “Gioca sporco” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alba Parietti accusa Dayane Mello di “giocare sporco”, intervenendo sulle dinamiche tra la ragazza e il figlio Francesco Oppini nel GF Vip. I due, entrambi concorrenti del reality, sono finiti al centro dell’attenzione per il presunto interesse di lei. Oppini, però, ha messo dei paletti perché fidanzato e la madre ha difeso la sua posizione e quella della nuora, Cristina Tomasini. Alba Parietti contro Dayane Mello Intervistata durante l’ultima puntata del talk Casa Chi, Alba Parietti ha detto la sua sulla condotta di Dayane Mello all’interno del Grande Fratello Vip. Il nome della ragazza viene fuori per via del suo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020)accusadi “giocare sporco”, intervenendo sulle dinamiche tra la ragazza e ilFrancesco Oppini nel GF Vip. I due, entrambi concorrenti del reality, sono finiti al centro dell’attenzione per il presunto interesse di lei. Oppini, però, ha messo dei paletti perché fidanzato e la madre ha difeso la sua posizione e quella della nuora, Cristina Tomasini.controIntervistata durante l’ultima puntata del talk Casa Chi,ha detto la sua sulla condotta diall’interno del Grande Fratello Vip. Il nome della ragazza viene fuori per via del suo ...

