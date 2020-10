USA, accelera l’inflazione a settembre (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – accelera l’inflazione negli Stati Uniti a settembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con le stime di consensus e dopo il +0,4% di agosto. Su base annua la crescita dell’inflazione è stata dell’1,4%, superiore all’1,3% di agosto ed in linea con le aspettative del mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, come atteso e dopo il +0,4% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento dell’1,7% come il mese precedente (atteso +1,8%). Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) –l’inflazione negli Stati Uniti a. Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,2% su base mensile, in linea con le stime di consensus e dopo il +0,4% di agosto. Su base annua la crescita dell’inflazione è stata dell’1,4%, superiore all’1,3% di agosto ed in linea con le aspettative del mercato. Il “core” rate, ossia l’indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha evidenziato un incremento mensile dello 0,2%, come atteso e dopo il +0,4% del mese precedente. Il dato tendenziale mostra un aumento dell’1,7% come il mese precedente (atteso +1,8%).

