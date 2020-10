Tom Parker, annuncio shock: “Ho un tumore inoperabile” (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex membro della band The Wanted, Tom Parker, ha rilasciato una notizia shock sul suo profilo Instagram: “Mi hanno diagnosticato un tumore al cervello e sto già facendo le cure” Tom Parker, ex componente della band The Wanted scioltasi nel 2014, ha annunciato sul suo profilo Instagram di avere una grave forma di tumore al cervello. Si tratta di un gliobastoma al quarto stadio, il più grave e non operabile, che concede un’aspettativa di vita dai 3 ai 18 mesi dal momento della diagnosi. Una notizia sconvolgente per l’artista che pochi giorni fa, insieme alla moglie Kelsey, aveva annunciato l’arrivo di un secondo figlio dopo la piccola Aurelia, di 15 mesi. In un’intervista ad OK! Megazine ha dichiarato: “Sono ancora sotto choc perché una ... Leggi su zon (Di martedì 13 ottobre 2020) L’ex membro della band The Wanted, Tom, ha rilasciato una notiziasul suo profilo Instagram: “Mi hanno diagnosticato unal cervello e sto già facendo le cure” Tom, ex componente della band The Wanted scioltasi nel 2014, ha annunciato sul suo profilo Instagram di avere una grave forma dial cervello. Si tratta di un gliobastoma al quarto stadio, il più grave e non operabile, che concede un’aspettativa di vita dai 3 ai 18 mesi dal momento della diagnosi. Una notizia sconvolgente per l’artista che pochi giorni fa, insieme alla moglie Kelsey, aveva annunciato l’arrivo di un secondo figlio dopo la piccola Aurelia, di 15 mesi. In un’intervista ad OK! Megazine ha dichiarato: “Sono ancora sotto choc perché una ...

