The Witcher 2 - Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix (Di martedì 13 ottobre 2020) Uscita, trama, nuovi personaggi: ecco tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione di The Witcher. Un protagonista carismatico, un immaginario fantasy affascinante, ballate medievali subito diventate tormentoni. Con The Witcher Netflix ha trovato una saga longeva che per continuità e vastità narrativa potrebbe essere davvero l'erede di Game of Thrones. Anche se lontanissima dai toni e dallo stile della serie HBO, è innegabile che la proprietà intellettuale fondata dai romanzi di Andrzej Sapkowski sia così piena di materiale narrativo, storie e personaggi da assicurare ancora tante stagioni.

