Temptation Island: urla di disperazione di una fidanzata chiusa in bagno (Di martedì 13 ottobre 2020) Dalle anticipazioni della puntata di Temptation Island che andrà in onda mercoledì sera, sembra averla combinata davvero grossa Nello. Vediamo infatti una Carlotta disperata, chiusa nel bagno per nascondersi dalle telecamere. urla, pianti, parole molto forti quelle utilizzate dalla ragazza, che sembrano presagire una definitiva rottura del rapporto. E’ molto probabile infatti, che nella prossima puntata della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi il falò di chiusura sarà proprio quello tra Nello e Carlotta. Ma procediamo con calma. Carlotta e Nello sono fidanzati da 6 anni. Come spesso accade, secondo la donna sarebbe giunto il momento di fare il gran passo. Lei è pronta al matrimonio e attende invano una proposta. Non è dello stesso avviso Nello, che ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 ottobre 2020) Dalle anticipazioni della puntata diche andrà in onda mercoledì sera, sembra averla combinata davvero grossa Nello. Vediamo infatti una Carlotta disperata,nelper nascondersi dalle telecamere., pianti, parole molto forti quelle utilizzate dalla ragazza, che sembrano presagire una definitiva rottura del rapporto. E’ molto probabile infatti, che nella prossima puntata della trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi il falò di chiusura sarà proprio quello tra Nello e Carlotta. Ma procediamo con calma. Carlotta e Nello sono fidanzati da 6 anni. Come spesso accade, secondo la donna sarebbe giunto il momento di fare il gran passo. Lei è pronta al matrimonio e attende invano una proposta. Non è dello stesso avviso Nello, che ...

