Scuola e Covid, Azzolina: “Le classi sono sicure, i contagi avvengono fuori. E’ necessario restare in presenza” (Di martedì 13 ottobre 2020) “I ragazzi sono felici di essere tornati a Scuola. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perchè garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a Scuola”. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “I numeri, infatti, e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità – sottolinea – ci confermano che i contagi non avvengono dentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata fuori, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo“. “L’anno che è appena cominciato è un anno particolare. Voglio ricordare che grazie al ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) “I ragazzifelici di essere tornati a. E ci devono rimanere. Anche per quelli più grandi la didattica in presenza è fondamentale perchè garantisce formazione ma anche socialità, un bisogno che oggi è meglio soddisfare a”. Lo scrive su Facebook la ministra dell’Istruzione, Lucia. “I numeri, infatti, e le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità – sottolinea – ci confermano che inondentro le scuole. L’attenzione deve essere invece orientata, alle attività extrascolastiche, come ribadiamo da tempo“. “L’anno che è appena cominciato è un anno particolare. Voglio ricordare che grazie al ...

HuffPostItalia : Melania Rizzoli: 'A Milano Covid viaggia su treni e bus non a scuola' - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: LAMPEDUSA, DUE INSEGNANTI E QUATTRO ALUNNI POSITIVI AL COVID: IL SINDACO CHIUDE LA SCUOLA. INTANTO SBA… - LegaSalvini : BAMBINO DIMENTICA L'ASTUCCIO, NESSUNO A SCUOLA GLI PRESTA UNA PENNA PER LE NORME ANTI-COVID: RESTA FERMO 5 ORE - dngsichengg : RT @sailor_snickers: “Le scuole, come i mezzi pubblici, non sono veicoli significativi di contagio, ma le occasioni in cui il virus ha modo… - Walter00365070 : RT @Fabio64356227: La feccia è sempre lega! Si prendono i soldi e si fanno morire 20mila persone di Covid! Si prendono i soldi della scuola… -