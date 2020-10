Provincia di Napoli, boom di contagi: chiuse tutte le scuole medie ed elementari (Di martedì 13 ottobre 2020) Impennata di casi a Somma Vesuviana, il sindaco chiude tutte le scuole medie ed elementari. Lo ha deciso il sindaco Salvatore Di Sarno, dopo l’impennata di casi nel territorio cittadino delle ultime ore. Sono 89 i casi attualmente positivi in città, e la paura è che possano ulteriormente aumentare nelle prossime ore. E tuttavia, il sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 13 ottobre 2020) Impennata di casi a Somma Vesuviana, il sindaco chiudeleed. Lo ha deciso il sindaco Salvatore Di Sarno, dopo l’impennata di casi nel territorio cittadino delle ultime ore. Sono 89 i casi attualmente positivi in città, e la paura è che possano ulteriormente aumentare nelle prossime ore. E tuttavia, il sindaco … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

mante : Il breve video del bidello che in provincia di Napoli misura la febbre agli studenti in ingresso a scuola col palmo… - ioAbruzzeseDOC : @Dami92Damiano NO PENSO SI RIFERISCONO SOLO E SOLO ALLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA .LE ALTRE PROVINCIE CAMPANE SONO ITALIANE :)))) - caterinacorda1 : RT @Filomen30847137: Accade in provincia di #Napoli... Ma il Nostro Governo si preoccupa delle #FestePRIVATE... #Speranza IMMIGRATI POSITI… - RomanoPasqual12 : @napolista Preziosi come tutti i campani..lui è di Avellino o provincia..quando non possono arrivare al lardo che è… - GiorgioCarbon12 : RT @Filomen30847137: Accade in provincia di #Napoli... Ma il Nostro Governo si preoccupa delle #FestePRIVATE... #Speranza IMMIGRATI POSITI… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli Coronavirus Campania, 662 contagi nelle ultime 24 ore Sky Tg24 Giornate “Fai” d’autunno, in Irpinia visite all’acquedotto augusteo di Serino e al borgo di Castelvetere

Quest’anno l’appuntamento con l’Italia più bella si fa in 4. Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 1.000 luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate Fai d’Autunno raddoppiano su due ...

Somma Vesuviana, chiusi tre negozi: nessun rispetto delle norme anticontagio

Stamattina in strada a Somma Vesuviana poche le persone, tutte munite di mascherina, che sono scese per raggiungere le attivita' commerciali, tre delle ...

Quest’anno l’appuntamento con l’Italia più bella si fa in 4. Per permettere a tutti di visitare in sicurezza 1.000 luoghi straordinari del nostro Paese, le Giornate Fai d’Autunno raddoppiano su due ...Stamattina in strada a Somma Vesuviana poche le persone, tutte munite di mascherina, che sono scese per raggiungere le attivita' commerciali, tre delle ...