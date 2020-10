Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida (Di martedì 13 ottobre 2020) Multa uso cellulare: come contestarla e quando si può. La guida rapida Non sempre guidare con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia di Multa per uso cellulare. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 13 ottobre 2020)usosi può. LaNon semprere con lo smartphone in mano conduce a conseguenze sanzionatorie, ovvero non sempre si applica quanto previsto dal Codice della Strada in materia diper uso. Se la regola generale vuole che all’automobilista poco rispettoso dei dettami in materia di circolazione su strada, sia inflitta una sanzione pecuniaria, ed eventualmente la sospensione della patente dida uno a tre mesi, in caso di ulteriore violazione nel corso di un biennio, è però vero che – in alcune circostanze – è consentita la deroga a quanto previsto dal CdS. Ecco di seguito allora ...

amenoklean : RT @GiancarloDeRisi: 400 euro di multa alla signora perché 'in luogo aperto non faceva uso della mascherina'. E per di più camminava 'abbig… - FrancescaLupo15 : RT @GiancarloDeRisi: 400 euro di multa alla signora perché 'in luogo aperto non faceva uso della mascherina'. E per di più camminava 'abbig… - AmbaAradam : RT @GiancarloDeRisi: 400 euro di multa alla signora perché 'in luogo aperto non faceva uso della mascherina'. E per di più camminava 'abbig… - Primo95446343 : @GuidoCrosetto Se vabbè: io uso i droni. Rischio una multa per sorvolo non autorizzato ma evito le denunce del mio… - TON12432940 : RT @GiancarloDeRisi: 400 euro di multa alla signora perché 'in luogo aperto non faceva uso della mascherina'. E per di più camminava 'abbig… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa uso Controlli alla movida per l'uso delle mascherina: la prima multa è per un locale Vivere Senigallia Covid, controlli sulla movida: multa da 400 euro per giovane senza mascherina

La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. Lei e Sam, la titolare de «L’Ombra de Vin» di piazza della Vittoria, si difendono: «Non c’era assembramento. Quattrocento euro di multa ...

Corriere dell'Umbria 13 minuti fa

La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. Lei e Sam, la titolare de «L’Ombra de Vin» di piazza della Vittoria, si difendono: «Non c’era assembramento. Quattrocento euro di multa ...

La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. Lei e Sam, la titolare de «L’Ombra de Vin» di piazza della Vittoria, si difendono: «Non c’era assembramento. Quattrocento euro di multa ...La multa equivale quasi alla metà dello stipendio della ragazza. Lei e Sam, la titolare de «L’Ombra de Vin» di piazza della Vittoria, si difendono: «Non c’era assembramento. Quattrocento euro di multa ...