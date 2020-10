Migranti, 5 positivi in un centro accoglienza a Napoli: 60 rientrano dopo tentativo di fuga (Di martedì 13 ottobre 2020) NAPOLI – Cinque migranti su circa 70 ospiti del centro di accoglienza Villa Angela a Terzigno (Napoli) sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri un gruppo di stranieri, una sessantina di persone residenti nella struttura, ha provato a lasciare il Cas e darsi alla fuga. Tutti sono stati identificati nel vicino comune di Boscoreale e sono quindi rientrati all’interno del centro di accoglienza. Leggi su dire (Di martedì 13 ottobre 2020) NAPOLI – Cinque migranti su circa 70 ospiti del centro di accoglienza Villa Angela a Terzigno (Napoli) sono risultati positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri un gruppo di stranieri, una sessantina di persone residenti nella struttura, ha provato a lasciare il Cas e darsi alla fuga. Tutti sono stati identificati nel vicino comune di Boscoreale e sono quindi rientrati all’interno del centro di accoglienza.

