Mancati pagamenti ai membri del team | multa di 5000 euro per Astralis

In un post sul sito ufficiale di Lolesports, il commissario LEC Maximilian "Max the X" Peter Schmidt ha rivelato che è stata emessa una sentenza competitiva contro Astralis, che comporta una multa di 5000 euro nei confronti del team, costretto anche a rispettare "determinati requisiti". Nel post è stato spiegato che la decisione si è resa necessaria dopo aver riscontrato alcuni ritardi nei pagamenti nei confronti dei membri del team esports, oltre ad una "condotta sconveniente di un team manager LEC" inoltrata al direttore generale ad interim di Astralis. I Mancati pagamenti sono stati segnalati dai membri del ...

