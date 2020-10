Juventus-Alaba, arrivano conferme: “Contatti in corso”. Ma il Bayern frena (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli ultimi giorni la Juventus avrebbe iniziato a sondare il terreno in vista della prossima sessione invernale di calciomercato che scatterà nel mese di gennaio. Potrebbe trattarsi anch’essa di una campagna acquisti anomala, in quanto tutti gli affare che non sarebbero stati portati a termine nel mese scorso, si potrebbero concludere in inverno. Soprattutto per quanto riguarda i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel 2021, si preannuncia una sessione di calciomercato scoppiettante. La Juventus rimarrebbe vigile su eventuali opportunità da cogliere nel momento opportuno, le quali potrebbero essere rappresentate da Mesut Ozil, Angel Di Maria e David Alaba. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus: novità dal Bayern Monaco, arriva il doppio annuncio LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Negli ultimi giorni laavrebbe iniziato a sondare il terreno in vista della prossima sessione invernale di calciomercato che scatterà nel mese di gennaio. Potrebbe trattarsi anch’essa di una campagna acquisti anomala, in quanto tutti gli affare che non sarebbero stati portati a termine nel mese scorso, si potrebbero concludere in inverno. Soprattutto per quanto riguarda i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel 2021, si preannuncia una sessione di calciomercato scoppiettante. Larimarrebbe vigile su eventuali opportunità da cogliere nel momento opportuno, le quali potrebbero essere rappresentate da Mesut Ozil, Angel Di Maria e David. LEGGI ANCHE: Calciomercato: novità dalMonaco, arriva il doppio annuncio LEGGI ...

