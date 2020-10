Isabella Rossellini | «Invecchiare è bello Diventi più grasso | ma sei libero»

(Di martedì 13 ottobre 2020), attrice, scrittrice, ora comportamentista animale e contadina, (versione totalmente contrapposta ai suoi conturbanti ruoli cinematografici), non ha nessuna paura dell’avanzare dell’età: «L’invecchiamento porta molta felicità.piùe con più rughe, ma c’è una cosa davvero meravigliosa: conquisti la vera libertà. E non solo: arriva anche una serenità incredibile perché sai quel che sei»., 68 anni da icona di bellezza sfoglia la gallery ...

La bionditudine più eccelsa e snob di Hollywood tinse i capelli per esigenze di copione (o capriccio?) e cambiò ogni paradigma.