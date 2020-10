Escape Tales | Low Memory

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 13 ottobre 2020)– Seconda avventura realizzata da Bartosz Idzikowski e Jakub Caban della omonima serie di titoli in stileRoom, edito dalla Board&Dice (che ringraziamo per la copia) e localizzato in Italia dalla mitica MS Edizioni.Come il precedente, anche questa volta dovremo vivere 3 avvincenti capitoli della durata di un’ora ciascuno. La scatola suggerisce un massimo di 4 giocatori di almeno 16 anni. Confezione del gioco – Photocredit: la tana dei goblinQuesto genere di “room da tavolo” si distingue dai suoi simili soprattutto per il fattore narrativa, essendo molto presente.Aggiunge, inoltre, anche un meccanismo particolare utile a scandire la durata e l’efficacia della partita. – Ambientazione & Ispirazione E’ l’anno 2060. Elizabeth ...