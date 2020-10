Covid, studenti positivi: chiuso Complesso della Federico II (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattro studenti positivi al Covid: chiude per 14 giorni il Complesso Universitario della Federico II di San Giovanni a Teduccio a Napoli Est. Didattica sospesa nel polo universitario della periferia orientale di Napoli, a comunicarlo è stato lo stesso Complesso dell’università napoletana. “Si comunica – si legge nella nota diffusa dai federiciani – che, in ottemperanza alla disposizione PG/2020/0069670 del 04/09/2020 sull’attuazione di misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli studenti, nel Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio è disposta la sospensione delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattroal: chiude per 14 giorni ilUniversitarioII di San Giovanni a Teduccio a Napoli Est. Didattica sospesa nel polo universitarioperiferia orientale di Napoli, a comunicarlo è stato lo stessodell’università napoletana. “Si comunica – si legge nella nota diffusa dai federiciani – che, in ottemperanza alla disposizione PG/2020/0069670 del 04/09/2020 sull’attuazione di misure per la tutelasalute e sicurezza dei lavoratori e degli, nelUniversitario di San Giovanni a Teduccio è disposta la sospensione delle ...

Covid, 4 studenti positivi: chiude per 14 giorni la sede di San Giovanni della Federico II

Covid: liceo Genova torna 'online' in via precauzionale

"In questo momento non ho casi di covid a scuola, - ribadisce - noi siamo un istituto ... Coinvolti dalla misura poco meno di duecento tra studenti e personale scolastico. "Il problema è che l'esito ...

Lo ha spiegato la sovraintendente agli studi, Marina Fey, partendo dal recente aumento dei casi positivi al coronavirus sia tra gli studenti sia tra i docenti. "Secondo la logica della prudenza e ...

