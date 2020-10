Cosa succede se l’indice Rt continua a crescere

Leggi su newsmondo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, quattro scenari in base all’andamento dell’indice Rt. La situazione attuale del nostro Paese. Con l’aumento dei casi di coronavirus registrato in Italia nel mese di ottobre, i riflettori (anche dei media) si spostano nuovamente sull’indice Rt, costantemente monitorato dalle autorità sanitarie che condivide i risultati con il monitoraggio settimanale del venerdì, a volte anticipato al giovedì. L’importanza dell’indice Rt L’indice Rt, come noto, rappresenta la bussola per il Comitato Tecnico Scientifico e quindi per il governo. Un indice basso consente di allentare la presa, un indice alto è motivo di preoccupazione e potrebbe portare anche all’adozione di misure particolarmente restrittive. CoronavirusL’indice Rt in Italia, quattro scenari Sono quattro gli scenari di ...