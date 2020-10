Comitato No Tunnel tav | scavare sotto Firenze è pericoloso

(Di martedì 13 ottobre 2020) A Milano, è notizia di pochi giorni fa, alcuni edifici sono stati evacuati da centinaia di abitanti dopo i gravi danni presenti in alcune cantine e per il pericolo di crolli degli interi edifici. Pare che i danni siano causati dalla realizzazione deidi una metropolitana, avvertono i Notav

FIRENZE – Il Comitato No Tunnel Tav ribadisce che scavare sotto Firenze è pericoloso e invia questo comunicato: «A Milano rese inagibili cantine di edifici e centinaia di persone sono evacuate per la ...