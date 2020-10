pietroraffa : Con la positività di #Ronaldo al Coronavirus, la Nations League si conferma la competizione più inutile e dannosa della storia del calcio - AZZURRIIIII : RT @RaiSport: ?? #NationsLeague: l'#Ucraina batte la #Spagna 1-0 #Germania-#Svizzera 3-3 ?? - RaiSport : ?? #NationsLeague: l'#Ucraina batte la #Spagna 1-0 #Germania-#Svizzera 3-3 ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Nations League; la Spagna cade in Ucraina Spettacolare 3-3 tra Germania e Svizzera - susydigennaro : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - La Germania rimonta 3-3 la Svizzera, la Spagna cade 1-0 in Ucraina -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Nations

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il passo falso della Spagna in casa dell'Ucraina e lo spettacolare 3-3 di Germania-Svizzera spiccano tra i risultati degli incontri di Nations League giocati questa sera.L'Inghilterra è attesa dalla partita di Nations League contro la Danimarca. Ma l'avvicinamento, nonostante il bel successo contro il Belgio, non è stato semplice per Southgate i suoi ragazzi. Il c.t.